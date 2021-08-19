Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da devrilen ambulanstaki hasta bebek öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da devrilen ambulanstaki hasta bebek öldü

Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da devrilen ambulanstaki hasta bebek öldü
Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde ambulansın devrilmesi sonucu hasta olan bebek öldü, 3 sağlık çalışanı yaralandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde ambulansın devrilmesi sonucu hasta olan bebek öldü, 3 sağlık çalışanı yaralandı.

M.E. yönetimindeki 63 ACN 929 plakalı ambulans, Viranşehir-Ceylanpınar karayolunun 15. kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada ambulansta yaralı olarak bulunan ve henüz ismi öğrenilemeyen bir bebek öldü, ambulans sürücüsü M.E ile sağlık çalışanları Ş.E. ve Z.O. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık çalışanlarının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

Son dakika haberi | Türkiye, yakıt deposu patlamasında yaralananlar için Lübnan'a ikinci kez ambulans uçak gönderiyor
Son dakika haberi | Türkiye, yakıt deposu patlamasında yaralananlar için Lübnan'a ikinci kez ambulans uçak gönderiyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Murat Kurum Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Haluk Levent Serdar Ortaç Davut Güloğlu Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Gervinho Burak Elmas Abdullah Avcı Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da devrilen ambulanstaki hasta bebek öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 11:55:56. #1.15#

title