Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da DEDAŞ protestosunda yol kapatan 11 kişiye gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da DEDAŞ protestosunda yol kapatan 11 kişiye gözaltı

Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da DEDAŞ protestosunda yol kapatan 11 kişiye gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, elektrik kesintileri nedeniyle DEDAŞ'ı protesto etmek için lastik yakıp, yol kapattıkları gerekçesiyle 11 çiftçi, gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, elektrik kesintileri nedeniyle DEDAŞ'ı protesto etmek için lastik yakıp, yol kapattıkları gerekçesiyle 11 çiftçi, gözaltına alındı.

Akçakale-Ceylanpınar kara yolu Pekmezli Mahallesi'nde 14 Ağustos'ta kesilen elektrik ve ekinlere sulama yapamamaları nedeniyle Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'yi (DEDAŞ) protesto etmek için bir araya gelen çiftçiler, lastik yakarak yolu kapattı. Protestoda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, görevlilerin tüm uyarısına rağmen yolu açmak istemeyen gruba, jandarma gazlı müdahalede bulundu. Bunun üzerine yol, yeniden açıldı. Bu sabah 11 çiftçi, İl Jandarma Komutanlığı'nca yol kapattıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Çiftçilerin jandarma karakolunda işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.


Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da DEDAŞ protestosunda yol kapatan 11 kişiye gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak

Büyükşen cinayeti davasında esrarengiz olay! Yardım ve yataklıktan tutuklanan şahıs cezaevinde öldü
Büyükşen cinayeti davasında esrarengiz olay! Yardım ve yataklıktan tutuklanan şahıs cezaevinde öldü
Bahçeye devrilen pikaptan sağ çıkamadı! Genç kızın ölümü herkesi yasa boğdu
Bahçeye devrilen pikaptan sağ çıkamadı! Genç kızın ölümü herkesi yasa boğdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Şimşek Ekrem İmamoğlu Zeydan Karalar Jens Stoltenberg Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Şallı Işın Karaca Demet Akalın Serdar Ortaç
Spor Ozan Tufan Mert Günok Lionel Messi Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da DEDAŞ protestosunda yol kapatan 11 kişiye gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 14:03:40. #1.14#

title