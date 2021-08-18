Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da DEDAŞ protestosunda yol kapatan 11 kişiye gözaltı

Son dakika haberi: ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, elektrik kesintileri nedeniyle DEDAŞ'ı protesto etmek için lastik yakıp, yol kapattıkları gerekçesiyle 11 çiftçi, gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, elektrik kesintileri nedeniyle DEDAŞ'ı protesto etmek için lastik yakıp, yol kapattıkları gerekçesiyle 11 çiftçi, gözaltına alındı.

Akçakale-Ceylanpınar kara yolu Pekmezli Mahallesi'nde 14 Ağustos'ta kesilen elektrik ve ekinlere sulama yapamamaları nedeniyle Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'yi (DEDAŞ) protesto etmek için bir araya gelen çiftçiler, lastik yakarak yolu kapattı. Protestoda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, görevlilerin tüm uyarısına rağmen yolu açmak istemeyen gruba, jandarma gazlı müdahalede bulundu. Bunun üzerine yol, yeniden açıldı. Bu sabah 11 çiftçi, İl Jandarma Komutanlığı'nca yol kapattıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Çiftçilerin jandarma karakolunda işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak