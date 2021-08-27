Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da "Bölgesel Kalkınma Yatırım, İşbirliği Forum ve Fuarı" düzenlenecek
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Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da "Bölgesel Kalkınma Yatırım, İşbirliği Forum ve Fuarı" düzenlenecek

Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da 'Bölgesel Kalkınma Yatırım, İşbirliği Forum ve Fuarı' düzenlenecek
Anadolu Ajansı / Yasin Dikme - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberler: Bölgesel Kalkınma Yatırım, İşbirliği Forum ve Fuarı, 2-4 Eylül'de Şanlıurfa'da gerçekleştirilecek.

Bölgesel Kalkınma Yatırım, İşbirliği Forum ve Fuarı, 2-4 Eylül'de Şanlıurfa'da gerçekleştirilecek.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Başkanı Halil Peltek, düzenlediği basın toplantısında, kentte 2-4 Eylül'de gerçekleştirilecek "Bölgesel Kalkınma Yatırım, İşbirliği Forum ve Fuarı"na, bölgesel kalkınma idareleri, kalkınma ajansları, belediyeler, OSB'ler, finansman kuruluşları ile ilgili odaların katılacağını aktararak, bu sayede proje fikirleri ve finansman desteklerinin sergilenme imkanı bulunacağını söyledi.

Peltek, fuarda Türkiye'nin ilk elektrikli traktörünün sergileneceğini belirterek, "Kentimizin potansiyeline uygun, vizyon çalışmalarımız arasında yer alan ve TOBB'un himayelerinde düzenlediğimiz, Bölgesel Kalkınma Yatırım, İşbirliği Forum ve Fuarı'nı ilimizde gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz." dedi.

Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da 'Bölgesel Kalkınma Yatırım, İşbirliği Forum ve Fuarı' düzenlenecek
Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da 'Bölgesel Kalkınma Yatırım, İşbirliği Forum ve Fuarı' düzenlenecek
Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da 'Bölgesel Kalkınma Yatırım, İşbirliği Forum ve Fuarı' düzenlenecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da "Bölgesel Kalkınma Yatırım, İşbirliği Forum ve Fuarı" düzenlenecek - Haberler Ekonomi
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