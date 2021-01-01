Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da bir kişi av tüfeğini temizlerken kendisini vurdu
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Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da bir kişi av tüfeğini temizlerken kendisini vurdu

01.01.2021 18:31 | Son Güncelleme: 01.01.2021 18:34
Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da bir kişi av tüfeğini temizlerken kendisini vurdu

Son dakika haberi... Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, temizlediği sırada av tüfeği kazara ateş alan kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, temizlediği sırada av tüfeği kazara ateş alan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Nusretiye Mahallesi'nde A.E. (28) evde av tüfeğini yanlışlıkla temizlerken tetiğine bastı.

Tüfekten çıkan saçmalar A.E'nin ayağını isabet etti.

Yaralanan A.E, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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