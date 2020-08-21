Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da bir ev alevlere teslim oldu
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Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da bir ev alevlere teslim oldu

Son dakika haberi: Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde alev alev yanan ev itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da bir ev alevlere teslim oldu
21.08.2020 00:47 | Son Güncelleme: 21.08.2020 01:55

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde alev alev yanan ev itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde çıktı. H.B.'ye ait evde iddiaya göre açık unutulan klimadan kaynaklı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangın olayı ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

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