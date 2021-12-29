Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü - Haberler
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Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
AA / Eşber Ayaydın - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da kavga sırasında bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

KARAKÖPRÜ, ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da kavga sırasında bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Merkez Karaköprü ilçesi Narlukuyu Mahallesi'ndeki bir evde M.K.G. ile V.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Bıçakla ağır yaralanan M.K.G, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. M.K.G'nin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis ekipleri cinayet şüphelisi V.K'yi gözaltına aldı.

AA / Eşber Ayaydın - Son Dakika Haberleri

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