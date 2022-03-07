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Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da askeri araç devrildi, 4 asker yaralandı

AA, Rauf Maltaş - Güncel
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Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da askeri araç devrildi, 4 asker yaralandı

Gelen son dakika haberine göre Şanlıurfa'da askeri aracın devrilmesi sonucu 4 asker yaralandı.

VİRANŞEHİR, ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da askeri aracın devrilmesi sonucu 4 asker yaralandı.

Ceylanpınar- Viranşehir kara yolunun Beyazkule mevkisi yakınlarında askeri araç devrildi.

Kazada araçta bulunan 4 asker yaralandı.

Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Rauf Maltaş - Güncel

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