Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da askeri araç devrildi, 4 asker yaralandı
AA, Rauf Maltaş - Güncel
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Gelen son dakika haberine göre Şanlıurfa'da askeri aracın devrilmesi sonucu 4 asker yaralandı.
VİRANŞEHİR, ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da askeri aracın devrilmesi sonucu 4 asker yaralandı.
Ceylanpınar- Viranşehir kara yolunun Beyazkule mevkisi yakınlarında askeri araç devrildi.
Kazada araçta bulunan 4 asker yaralandı.
Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
AA / Rauf Maltaş - Güncel