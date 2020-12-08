Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da arazi keşfindeki jandarma ve vatandaşı yaralayan zanlılar 2 aydır aranıyor
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Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da arazi keşfindeki jandarma ve vatandaşı yaralayan zanlılar 2 aydır aranıyor

08.12.2020 12:01 | Son Güncelleme: 08.12.2020 12:04
Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da arazi keşfindeki jandarma ve vatandaşı yaralayan zanlılar 2 aydır aranıyor

Son dakika haber: Şanlıurfa'da arazi keşfindeki jandarma personeli ile bir vatandaşı tehdit edip silahla yaralayan firarı 2 kardeş yaklaşık iki aydır aranıyor.

Şanlıurfa'da arazi keşfindeki jandarma personeli ile bir vatandaşı tehdit edip silahla yaralayan firarı 2 kardeş yaklaşık iki aydır aranıyor.

Alınan bilgiye göre, Eyyübiye ilçesi kırsalındaki Payamlı Mahallesi yakınlarındaki arazi keşfindeki jandarma personeli ile Celal Günbegi'nin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Jandarma ekipleri, saldırıyla ilgili haklarında yakalama kararı bulunan şüpheli firar kardeşler İ.G. ile C.G'nin yakalanması için yaklaşık 2 aydır çok yönlü çalışma yürütüyor.

Aralarında jandarma personelinin de bulunduğu 9 kişinin saldırıyla ilgili şikayetçi olduğu şüphelilerin yakalanması için askeri yetkililer çevredeki vatandaşlardan da destek bekliyor.

Şanlıurfa'da 11 Haziran 2020'deki arazi keşfi sırasında meydana gelen silahlı saldırıda bir jandarma personeli ile Celal Günbegi ağır yaralanmış, 4 kişi gözaltına alınmıştı. Daha sonra ikinci kez keşfin yapıldığı 15 Ekim 2020'de ise Celal Günbegi, aynı kişiler tarafından otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda bir kez daha ağır yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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