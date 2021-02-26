Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da aranan şahıslara yönelik operasyonda 44 kişi yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre Şanlıurfa'da aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 44 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 44 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çok sayıda adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan, çeşitli suçlardan aranan ve hakkında mahkemeye zorla getirilme kararı bulunan 44 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için emniyet ve jandarmaya götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan