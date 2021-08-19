Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da ambulans devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
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Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da ambulans devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da ambulans devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Şanlıurfa'da ambulans devrildi, içerisinde bulunan yeni doğan bebek hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da ambulans devrildi, içerisinde bulunan yeni doğan bebek hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Viranşehir Ceylanpınar yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Viranşehir'den Ceylanpınar istikametine doğru gitmekte olan bir ambulans, yaklaşık 6'ncı kilometrede devrildi. Yaralılar yoldan geçen vatandaşların müdahalesi ile ambulansın içinden çıkarılırken, yeni doğmuş olduğu belirlenen bebek olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada bebeğin annesi ve anneannesi ile ambulans görevlileri yaralandı.

Hayatını kaybeden bebek ve yaralılar olay yerine gelen ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da ambulans devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da ambulans devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da ambulans devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da ambulans devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da ambulans devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da ambulans devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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