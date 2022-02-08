Son dakika haberleri... ŞANLIURFA - Alev alan elektrik panosu itfaiye ekiplerince söndürüldü - Haberler
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Son dakika haberleri... ŞANLIURFA - Alev alan elektrik panosu itfaiye ekiplerince söndürüldü

AA, Cuma Sarı - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde alev alan elektrik trafosu, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

BAĞLAR, DİYARBAKIR (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde alev alan elektrik trafosu, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bağlar Mahallesi Topyolu Caddesi'nde abone bağlantılarının bulunduğu elektrik panosu, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Yükselen dumanları fark eden cadde esnafı durumu itfaiye ve elektrik dağıtım şirketine bildirdi.

Ekiplerce, bölgedeki elektriğin kesilmesinin ardından yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Son dakika haberleri... ŞANLIURFA - Alev alan elektrik panosu itfaiye ekiplerince söndürüldü

Son dakika haberleri... ŞANLIURFA - Alev alan elektrik panosu itfaiye ekiplerince söndürüldü

Son dakika haberleri... ŞANLIURFA - Alev alan elektrik panosu itfaiye ekiplerince söndürüldü

AA / Cuma Sarı - Güncel

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Şanlıurfa, İtfaiye, Bağlar, Güncel, Haber

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