ŞANLIURFA - Akaryakıt istasyonuna silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler
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ŞANLIURFA - Akaryakıt istasyonuna silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı

AA, Müslüm Etgü - Güncel
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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir akaryakıt istasyonuna silahlı saldırı düzenlendi.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir akaryakıt istasyonuna silahlı saldırı düzenlendi.

Adnan Menderes Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonuna henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda akaryakıt istasyonunda maddi hasar oluştu.

Olay yerinde inceleme yapan polis, saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

Bu arada güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde, akaryakıt istasyonunun önüne gelen bir araçtan inen bir kişinin silahla ateş ettiği görülüyor.

ŞANLIURFA - Akaryakıt istasyonuna silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı

ŞANLIURFA - Akaryakıt istasyonuna silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı

ŞANLIURFA - Akaryakıt istasyonuna silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı

AA / Müslüm Etgü - Güncel

Akaryakıt, Şanlıurfa, Saldırı, Güncel, Haberler

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