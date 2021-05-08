Şanlıurfa'da aileler arasında silahlı kavga: 5 yaralı
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Şanlıurfa'da aileler arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Anadolu Ajansı / Cuma Sarı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki aile arasındaki silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki aile arasındaki silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Ekili Mahallesi'nde aralarında kız alıp verme meselesi nedeniyle husumet bulunan Göze ve Ayaz aileleri arasında tartışma yaşandı.

Bir süre sonra silahların kullanıldığı kavgaya dönüşen olayda Mehmet (33), Reşat (17), Seyit (22), Salih (34) ve Nesih Göze (63) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, mahallede ve hastanede güvenlik önlemi alındı.

Şanlıurfa'da aileler arasında silahlı kavga: 5 yaralı
Şanlıurfa'da aileler arasında silahlı kavga: 5 yaralı
Şanlıurfa'da aileler arasında silahlı kavga: 5 yaralı
Şanlıurfa'da aileler arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

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