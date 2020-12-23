Son dakika! Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
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Son dakika! Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

23.12.2020 21:18 | Son Güncelleme: 23.12.2020 21:30

Gelen son dakika haberine göre Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı Şanlıurfa'da üç minibüsün bir hafif ticari araç ile otomobilin karıştığızincirleme trafik kazasında 3kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da üç minibüsün bir hafif ticari araç ile otomobilin karıştığızincirleme trafik kazasında 3kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 16'ncı kilometresinde meydana geldi. Üç minibüs,bir hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla BalıklıgölDevlet Hastanesinekaldırıldı. Kaza nedeniyle karayolu bir süre tek yönlü trafiğe kapandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika! Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
Son dakika! Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
Son dakika! Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
Son dakika! Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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