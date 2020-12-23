Son dakika! Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Gelen son dakika haberine göre Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı Şanlıurfa'da üç minibüsün bir hafif ticari araç ile otomobilin karıştığızincirleme trafik kazasında 3kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da üç minibüsün bir hafif ticari araç ile otomobilin karıştığızincirleme trafik kazasında 3kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 16'ncı kilometresinde meydana geldi. Üç minibüs,bir hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla BalıklıgölDevlet Hastanesinekaldırıldı. Kaza nedeniyle karayolu bir süre tek yönlü trafiğe kapandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı