Son dakika haberleri! ŞANLIURFA - Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
20.02.2021 12:18 | Son Güncelleme: 20.02.2021 12:24
Son dakika haberi: Viranşehir ilçe merkezi Boş cadde ve sokaklar Açık olan marketler ve fırınlar Temizlik işçilerinin çalışması ŞANLIURFA - Viranşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu.
Viranşehir ilçe merkezi
Boş cadde ve sokaklar
Açık olan marketler ve fırınlar
Temizlik işçilerinin çalışması
ŞANLIURFA - Viranşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Reşit Dağ