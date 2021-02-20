Son dakika haberleri! ŞANLIURFA - Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

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Son dakika haberi: Viranşehir ilçe merkezi Boş cadde ve sokaklar Açık olan marketler ve fırınlar Temizlik işçilerinin çalışması ŞANLIURFA - Viranşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu.