Son dakika haberleri: ŞANLIURFA Akraba aileler kavga etti 2 kardeş öldü, 4 kişi yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri: ŞANLIURFA Akraba aileler kavga etti 2 kardeş öldü, 4 kişi yaralı

Son dakika haberi: Akraba aileler kavga etti: 2 kardeş öldü, 4 kişi yaralıŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan ve tabancaların kullanıldığı kavgada 2 kardeş öldü, 4 kişi yaralandı.

04.09.2020 22:38 | Son Güncelleme: 04.09.2020 22:42

Akraba aileler kavga etti: 2 kardeş öldü, 4 kişi yaralı

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan ve tabancaların kullanıldığı kavgada 2 kardeş öldü, 4 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde eski Urfa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre akraba Güneş ve Geldi aileleri arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede tabanca, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, 6 kişi yaralandı. Kavgayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine ve polise bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri 6 yaralıyı Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan kardeş olan Mehmetçik ve Sinan Geldi, doktorların tüm çabasına rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti. 4 yaralının ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri iki aile arasında yeni bir çatışma yaşanmaması için mahallede yoğun güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberleri: ŞANLIURFA Akraba aileler kavga etti 2 kardeş öldü, 4 kişi yaralı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Sultan Alparslan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Fatma Girik Demet Akalın Deniz Akkaya
Spor Jose Sosa Fatih Terim Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Eylül Futbol Antalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: ŞANLIURFA Akraba aileler kavga etti 2 kardeş öldü, 4 kişi yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.9.2020 22:42:29. #1.14#
title