Son dakika haberleri: Şanlıurfa Adliyesi önünde iki grup arasında çıkan kavgada 7 kişi gözaltına alındı
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Son dakika haberleri: Şanlıurfa Adliyesi önünde iki grup arasında çıkan kavgada 7 kişi gözaltına alındı

12.03.2021 12:21 | Son Güncelleme: 12.03.2021 12:28
Son dakika haberleri: Şanlıurfa Adliyesi önünde iki grup arasında çıkan kavgada 7 kişi gözaltına alındı

Edinilen son dakika haberine göre Şanlıurfa Adliyesi önünde iki grup arasında çıkan kavgaya karışan 7 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Adliyesi önünde iki grup arasında çıkan kavgaya karışan 7 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan ve bu durum mahkemeye taşınan iki ailenin fertleri arasında duruşma öncesi tartışma yaşandı.

Adliye önündeki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine polis ekipleri olaya müdahale etti.

Kavgaya karışan ve gözaltına alınan 7 kişi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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