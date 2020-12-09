Son dakika haberleri: Sandıklı'dan kısa kısa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri: Sandıklı'dan kısa kısa

09.12.2020 13:51 | Son Güncelleme: 09.12.2020 13:51
Son dakika haberleri: Sandıklı'dan kısa kısa

Son dakika haberler: Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçedeki pazar yerindeki denetime katıldı.

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçedeki pazar yerindeki denetime katıldı.

Pazar girişinde zabıta ekiplerinin Hayat Eve Sığar (HES) kodu çalışmalarını inceleyen Tortop, burada yaptığı açıklamada, "Vatandaşların sağlıklı bir ortamda alışveriş yapabilmeleri için gereken bütün önlemleri alıyoruz. Özellikle pazar gibi kalabalık ortamlarda vatandaşlarımızdan ve esnafımızdan maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tortop'un pazar yeri denetimine, İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Savur ve belediye personeli de eşlik etti.

Kaymakam Tortop'tan köylere ziyaret

Kaymakam Tortop, Başkuyucak, Kozvan, Odaköy, Alagöz, Saltık ve Baştepe köylerini ziyaret etti.

Tortop, ziyaretlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Köylerimizde yürütülen çalışmaları ve projeleri inceleme fırsatı buluyoruz. Ayrıca, pandemi dolayısıyla da köylerimizdeki vatandaşlarımıza tedbirlerine ilişkin uyarılarda bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Tortop'un köy ziyaretlerine, İl Genel Meclis (İGM) üyeleri Ahmet Mahmut Saylık, İbrahim Kaynak ile İlçe Özel İdare Müdürü Halil Arslan eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy

İlgili Haberler

Tekirdağ'dan kısa kısa
Tekirdağ'dan kısa kısa
Devrek'ten kısa kısa
Devrek'ten kısa kısa
Kayseri'den kısa kısa
Kayseri'den kısa kısa
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Mehmet Ersoy Donald Trump Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Pınar Altuğ Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Aras Bulut İynemli
Spor Serdar Aziz Samet Aybaba Rıza Çalımbay Ali Palabıyık İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Psg Hakem Ankara Irkçılık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Sandıklı'dan kısa kısa - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 13:54:29. #1.15#
title