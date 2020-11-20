Son dakika haberleri! SANCAKTEPE'DEKİ KUYUMCU SOYGUNU KAMERADA

Son dakika haberi... Sancaktepe'de kuyumcuyu soyan şüpheliler, 300 kamera kaydı izlenerek Çekmeköy'de bir mesire alanında yakalandı.

Sancaktepe'de kuyumcuyu soyan şüpheliler, 300 kamera kaydı izlenerek Çekmeköy'de bir mesire alanında yakalandı. Kuyumcuya geldikleri motosiklet ve soygunda kullandıkları silah ise Ömerli'de ormanlık alanda bulundu.

İnönü Mahallesi Atatürk Caddesi 12 Kasım'da kasklı şüpheliler motosiklet ile Uğur Karakoç'un sahibi olduğu kuyumcuya geldi. Kuyumcuya giren şüphelilerden biri Karakoç'a ateş etti. Karakoç kolundan yaralanırken, 120 bin kira değerinde ziynet eşyasını gasp eden şüpheli dışarıda motosikletle bekleyen diğer şüpheliyle birlikte kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kolundan yaralanan Karakoç, hastaneye kaldırıldı. Soygun anları kuyumcunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Polisin çok yönlü olarak soruşturma başlatırken, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelilerin kaçtıkları yollardaki kamera kayıtlarına da ulaşan ekipler şüphelilerin soygunu organize eden Özel E.(35) ve Ali M.(32) ile buluştuklarını tespit etti. Kimlikleri belirlenen soyguncular Rafettin A.(45) ve Özay E.'yi (40) de arama çalışmaları başlatıldı. Soygunda kullanılan motosiklet ve silah Ömerli'de ormanlık bir alanda bulundu. Motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi. 300 kamera kaydı izleyen polis ekipleri 16 Kasım'da Çekmeköy Taşdelen Mesire alanında bulunan bir parkta 4 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin soygunda kullandıkları silah ve motosikletin bulunması ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları polis kamerasına yansıdı. Altınlardan birkaçının sigara paketinin içinde bulunması da görüntülendi.

Görüntü dökümü: -----------------------Soygun anı-Polis ekiplerinin olay yeri inceleme görüntüleri-Şüphelilerin adliyeye sevk anı

-ARŞİV

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı