Son dakika haberleri | Sancaktepe'de uyuşturucu madde satıcılarına operasyon Son dakika gelişmesine göre Sancaktepe'de uyuşturucu madde ticareti yapan 3 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sancaktepe 'de uyuşturucu madde ticareti yapan 3 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Sancaktepe Osmangazi Mahallesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen Oğuzhan K. teknik ve fiziki takibe alındı. Çalışmalarını tamamlayan polis ekipleri dün şüphelinin evine operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda Oğuzhan K. gözaltına alındı. Evinde yapılan aramalarda ise kurusıkı tabanca, 8 mermi, 46 gram toz kubar ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 170 Lira ele geçirildi.

Öte yandan Sancaktepe'de uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen Serdar İ.'nin Osmangazi Mahallesi Dündarlı Caddesinde olduğunu belirleyen polis şüpheliyi gözaltına almak istedi. Şüpheli Serdar İ. otomobili ile kaçmaya çalıştı. Şüpheli ile polis ekipleri arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı. Şüpheli yanındaki Feridun Y. ile birlikte yakalanarak gözaltına altına alındı. Şüpheli Serdar İ.'nın Akpınar Mahallesindeki evinde yapılan aramalarda ise hassas terazi, 230 gram toz kubar ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiğini değerlendirilen 4 bin 340 lira ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

- İstanbul

Kaynak: DHA