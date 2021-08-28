Son dakika haberleri! Sancaktepe'de takla atan otomobilin 50 metre sürüklendiği kaza kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Sancaktepe'de takla atan otomobilin 50 metre sürüklendiği kaza kamerada

Son dakika haberleri! Sancaktepe'de takla atan otomobilin 50 metre sürüklendiği kaza kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Sancaktepe'de Fenerbahçe Can Bartu Tesislerinin önünde virajı alamayan otomobil yol kenarında bulunan mantarlara çaptı.

Sancaktepe'de Fenerbahçe Can Bartu Tesislerinin önünde virajı alamayan otomobil yol kenarında bulunan mantarlara çaptı. Çapmanın etkisi ile takla atıp 50 metre sürüklenen otomobilin motoru araçtan ayrılarak yolun ortasında kaldı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, gece saat 04.00 sıralarında Sancaktepe Fenerbahçe Can Bartu Tesislerinin önünde gerçekleşti. İddiaya göre 34 DLY 985 plakalı Peugeot markalı otomobil sürücüsü alkollü şekilde aşırı hız yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü yol kenarında bulunan mantarlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi. Takla atıp sürüklenen otomobilin motoru yerinden koparak yolun ortasında kaldı. Otomobil içinde bulunan 2 kişi çevredeki vatandaşların yardımı ile araçtan çıktıktan sonra olay yerinde aracı bırakıp kaçtı.

Otomobilin takla atıp yerde sürüklendiği kaza anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Eski sevgilisiyle birlikte olan adamı gözünü kırpmadan öldürdü
Eski sevgilisiyle birlikte olan adamı gözünü kırpmadan öldürdü
2'si kadın 3 kişi otomobil motorunu böyle çaldı! Hırsızlık anı anbean kamerada
2'si kadın 3 kişi otomobil motorunu böyle çaldı! Hırsızlık anı anbean kamerada
22 yaşındaki genç feci kazada hayatını kaybetti
22 yaşındaki genç feci kazada hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Vladimir Putin Sultan Alparslan Mevlüt Çavuşoğlu Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Deniz Akkaya Demet Akalın Merve Boluğur Didem Arslan Yılmaz
Spor Muslera Cristiano Erol Bulut Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberleri! Sancaktepe'de takla atan otomobilin 50 metre sürüklendiği kaza kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 01:23:38. #1.15#

title