Son dakika haberleri: Sancaktepe'de kumar oynayan şahıslara baskın
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Son dakika haberleri: Sancaktepe'de kumar oynayan şahıslara baskın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Sancaktepe'de kumar oynayan şahıslara baskın

Son dakika haber: Sancaktepe'de polis ekipleri, kumar oynanan bir iş yerine baskın düzenledi.

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Sancaktepe'de polis ekipleri, kumar oynanan bir iş yerine baskın düzenledi. Pandemi kurallarını ihlal eden şahıslara toplamda 27 bin 760 lira idari para cezası kesildi, söz konusu adres mühürlendi.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, "COVID-19" tedbirleri ile ilgili denetimler ve "Kumar" konusu ile ilgili Sancaktepe ilçesinde yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor. Ekipler çalışmalar kapsamında 25 Mart 2021 tarihinde, Sancaktepe ilçesi Atatürk Mahallesi Uysal Caddesinde bulunan bir adreste kumar oynatıldığı belirlenmesi üzerine adrese baskın yaptı. Adreste yapılan kontrolde, adreste kepenk sistemi olduğu, gelen müşteriye göre içeri alınarak tekrar kapatıldığı, içerde 16 şahsın bulunduğu, masaların üzerinde oyun kağıtlarının olduğu ve kumar oynandığı tespit edildi. Oyun sırasında kullanılan 2 bin 300 lira ve oyun kağıtları muhafaza altına alındı.

Pandemi kurallarını ihlal eden şahıslara 27 bin lira para cezası

Konu ile ilgili pandemi kurallarını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları tespit edilen şahıslara 1593 Sayılı İl Hıfzıssıhha Kanunu ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanununa Muhalefetten toplam 27 bin 760 lira idari para cezası uygulandı. İşyeri sahibi hakkında "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem yapıldı, işyeri İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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