Son dakika gündem: SANCAKTEPE'DE İŞ YERİNDEN CEP TELEFONU ÇALAN HIRSIZ KAMERADA
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Son dakika gündem: SANCAKTEPE'DE İŞ YERİNDEN CEP TELEFONU ÇALAN HIRSIZ KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... SANCAKTEPE'de iş yerinden cep telefonu çalan şüpheli yakalandı.

SANCAKTEPE'de iş yerinden cep telefonu çalan şüpheli yakalandı. Adli makamlarca serbest bırakılan şüpheli güvenlik kamerasına da yansıdı.

Polis ekipleri, 5 Mayıs Çarşamba günü saat 10.00 sıralarında Sancaktepe Meclis Mahallesi Barış Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinden hırsızlık ihbarı aldı. Harekete geçen ekipler, iş yerinin güvenlik kameralarını inceledi. Polis, hırsızlık olayını Ahmet G., isimli şüphelinin gerçekleştirdiğini tespit etti. Ahmet G. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sırasında iş yerine hırsızlık amaçlı girdiğini kabul eden şüpheli Ahmet G., sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Şüpheli Ahmet G.?nin iş yerine girme anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika gündem: SANCAKTEPE'DE İŞ YERİNDEN CEP TELEFONU ÇALAN HIRSIZ KAMERADA
Son dakika gündem: SANCAKTEPE'DE İŞ YERİNDEN CEP TELEFONU ÇALAN HIRSIZ KAMERADA
Son dakika gündem: SANCAKTEPE'DE İŞ YERİNDEN CEP TELEFONU ÇALAN HIRSIZ KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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