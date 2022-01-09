(Sancaktepe'de geri dönüşüm deposunda yangın - Haberler
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(Sancaktepe'de geri dönüşüm deposunda yangın

(Sancaktepe'de geri dönüşüm deposunda yangın
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SANCAKTEPE'de geri dönüşüm deposunda yangın çıktı.

SANCAKTEPE, İSTANBUL (DHA) - SANCAKTEPE'de geri dönüşüm deposunda yangın çıktı. Sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangın havadan görüntülendi.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Sancaktepe Fatih Mahallesi Bakkalköy Caddesi'ndeki geri dönüşüm deposunda çıktı. Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangının güvenlik görevlisi itfaiyeye bildirdi.

Çevre ilçelerden gelen destek ekiplerle yükselen alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Geri dönüşüm sahasındaki yangın drone ile havadan görüntülendi. İtfaiye ve polisin yangına ilişkin incelemesi sürüyor.


(Sancaktepe'de geri dönüşüm deposunda yangın

(Sancaktepe'de geri dönüşüm deposunda yangın

(Sancaktepe'de geri dönüşüm deposunda yangın

(Sancaktepe'de geri dönüşüm deposunda yangın

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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