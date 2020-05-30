Son dakika haberleri: Sancaktepe'de denetim noktasında tır ile otomobil birbirine girdi Gelen son dakika haberine göre Sancaktepe'de denetim noktasında tır ile otomobil birbirine girdi Sancaktepe'de bir kavşaktaki denetim noktasında kaza meydana geldi.

Sancaktepe'de denetim noktasında tır ile otomobil birbirine girdi

İSTANBUL - Sancaktepe'de bir kavşaktaki denetim noktasında kaza meydana geldi. Kazada otomobil ile tır birbirine girerken, araçta bulunan aile şoka girdi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Sancaktepe Meydanında, kavşak bölümünde oluşturulan denetim noktasında saat 16.45 sıralarında meydana geldi. Yenidoğan istikametinden Kartal istikametine giderken durdurulmadan geçmeye çalışan 59 JE 328 plakalı tır aynı istikamette giden 34 PM 0026 plakalı otomobile çarptı. İddiaya göre kazaya karışan otomobil sürücüsü kavşak noktasının dönüş bölümünde denetim yapıldığını ifade ederek polis ekiplerine tepki gösterdi. Araçta bulunan çocuklar ise şoka girdi.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü, "Kontrol noktasından geçerken tır üzerimize geldi. Kornaya basmama rağmen fark edemediler. Polis olayı daha iyi gördüğü için en azından tırı durdurur diye düşündüm. Üzerime geldiğini gördüm ama polis ekipleri durdurup denetler diye düşündüm ama durdurmadılar. Ondan dolayı böyle enteresan bir olay yaşadık" diye konuştu.

Kaynak: İHA