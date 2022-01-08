Sancaktepe'de 3 otomobilin karıştığı kaza kamerada

SANCAKTEPE'de 3 otomobilin karıştığı kazada bir kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki akşam saat 21.00 sıralarında Merve Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde aynı yönde ilerleyen iki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri, yol kenarında park halinde olan başka bir otomobile çarparken, diğer otomobil ise karşı şeride geçti. Kazada bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

"BÜYÜK BİR SES DUYDUM"

KAZA ANI KAMERADA