Son dakika haberleri | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kasımda 1009 yatırım teşvik belgesi verdi
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Son dakika haberleri | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kasımda 1009 yatırım teşvik belgesi verdi

24.12.2020 08:07 | Son Güncelleme: 24.12.2020 08:10
Son dakika haberleri | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kasımda 1009 yatırım teşvik belgesi verdi

Son dakika haberleri... Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, kasımda 1009 yatırım teşvik belgesi düzenledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, kasımda 1009 yatırım teşvik belgesi düzenledi.

Bakanlığın, Kasım 2020 dönemi yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kasımda 1009 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 25 milyar 331 milyon 980 bin 766 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 33 bin 903 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan, sabit yatırım tutarı 2 milyar 92 milyon 549 bin 893 lira olan ve 2 bin 760 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 109 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

Bu dönemde yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi alan firmaların sabit yatırım tutarı 4 milyar 633 milyon 506 bin 874 lira, bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı 12 bin 923 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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