Son dakika haberleri... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan şehit yakınına küfür eden Lütfü Türkkan'a sert tepki

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepki göstererek, "Ahlaksız bugün bir şehit kardeşine ağza alınmayacak küfürler ediyorsa bu sizden aldığı cesaret sayesindedir! Meral Aksener" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bingöl'de esnafı ziyaret sırasında, şehit yakını olduğu belirtilen bir kişi, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepki gösterdi. Polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı kişinin yanına giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan boynuna sarılarak bir süre dinlediği kişiye küfretti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, twitterden yaptığı paylaşımda, "Devletin arazisini işgal edip kaçak bina yaptıran, yakalanınca da gazeteci dövdüren haysiyetsizlere sahip çıkmayın, dedik, baş köşeye oturttunuz. O ahlaksız bugün bir şehit kardeşine ağza alınmayacak küfürler ediyorsa bu sizden aldığı cesaret sayesindedir! Meral Aksener." ifadelerini kullandı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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