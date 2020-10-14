Son dakika haberleri! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Sanayi ve teknoloji politikalarının bugünü ve geleceği,...

Son dakika haberi: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Sanayi ve teknoloji politikalarının bugünü ve geleceği, devletimizin en üst makamı tarafından sahipleniliyor.