Son dakika haberleri! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Sanayi ve teknoloji politikalarının bugünü ve geleceği,...
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Son dakika haberleri! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Sanayi ve teknoloji politikalarının bugünü ve geleceği,...

14.10.2020 15:43 | Son Güncelleme: 14.10.2020 15:46
Son dakika haberleri! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank:

Son dakika haberi: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Sanayi ve teknoloji politikalarının bugünü ve geleceği, devletimizin en üst makamı tarafından sahipleniliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Sanayi ve teknoloji politikalarının bugünü ve geleceği, devletimizin en üst makamı tarafından sahipleniliyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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