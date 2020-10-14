Son dakika haberleri! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Sanayi ve teknoloji politikalarının bugünü ve geleceği,...
14.10.2020 15:43 | Son Güncelleme: 14.10.2020 15:46
Son dakika haberi: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Sanayi ve teknoloji politikalarının bugünü ve geleceği, devletimizin en üst makamı tarafından sahipleniliyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Sanayi ve teknoloji politikalarının bugünü ve geleceği, devletimizin en üst makamı tarafından sahipleniliyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun