Son dakika haberleri! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Reel sektörün bu yılın 8 ayındaki yatırım talebi salgın...
02.10.2020 15:19 | Son Güncelleme: 02.10.2020 15:22
Son dakika ekonomi haberi: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Reel sektörün bu yılın 8 ayındaki yatırım talebi salgın koşullarına rağmen geçen yıla göre yüzde 30 daha fazla."
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Reel sektörün bu yılın 8 ayındaki yatırım talebi salgın koşullarına rağmen geçen yıla göre yüzde 30 daha fazla."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun