Son dakika haberleri! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Reel sektörün bu yılın 8 ayındaki yatırım talebi salgın...
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Son dakika haberleri! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Reel sektörün bu yılın 8 ayındaki yatırım talebi salgın...

02.10.2020 15:19 | Son Güncelleme: 02.10.2020 15:22
Son dakika haberleri! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank:

Son dakika ekonomi haberi: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Reel sektörün bu yılın 8 ayındaki yatırım talebi salgın koşullarına rağmen geçen yıla göre yüzde 30 daha fazla."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Reel sektörün bu yılın 8 ayındaki yatırım talebi salgın koşullarına rağmen geçen yıla göre yüzde 30 daha fazla."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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