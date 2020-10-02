Son dakika haberleri! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Reel sektörün bu yılın 8 ayındaki yatırım talebi salgın...

Son dakika ekonomi haberi: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Reel sektörün bu yılın 8 ayındaki yatırım talebi salgın koşullarına rağmen geçen yıla göre yüzde 30 daha fazla."