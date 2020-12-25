Son dakika haberleri | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "İstanbul Kalkınma Ajansı, bugüne kadar 842 projeye 1,2 milyar liralık destek sağladı."
25.12.2020 10:29 | Son Güncelleme: 25.12.2020 10:32
Bir son dakika haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "İstanbul Kalkınma Ajansı, bugüne kadar 842 projeye 1,2 milyar liralık destek sağladı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "İstanbul Kalkınma Ajansı, bugüne kadar 842 projeye 1,2 milyar liralık destek sağladı."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu