Son dakika haberleri | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "İstanbul Kalkınma Ajansı, bugüne kadar 842 projeye 1,2 milyar liralık destek sağladı."

Bir son dakika haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "İstanbul Kalkınma Ajansı, bugüne kadar 842 projeye 1,2 milyar liralık destek sağladı.