Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bursa'da ödül töreninde konuştu (2)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türk firmaları, AB projelerine ortak olmanın da ötesine geçip büyük konsorsiyumları lider firma olarak koordine etmeye başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türk firmaları, AB projelerine ortak olmanın da ötesine geçip büyük konsorsiyumları lider firma olarak koordine etmeye başladı." dedi.

Varank, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te dereceye giren Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öğrencilerinin ödül töreni ve Yıldırım Yerleşkesi B Blok açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin iktisadi ve sosyal refahını en üst seviyelere çıkarmak için çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin en büyük kaynağının genç, dinamik ve çalışkan nüfusu olduğunu belirten Varank, "Bakanlığımızın uyguladığı politikalarda gençlerin önceliği var. TÜBİTAK ve KOSGEB aracılığıyla, sizleri girişimciliğe özendiriyoruz ve hibeler veriyoruz. Kurduğumuz teknoparklarda ve özel sektörün Ar-Ge merkezlerinde istihdamınızı teşvik ediyoruz. Üniversitelerde teknoloji transfer ofisleri kurarak hem proje geliştirme kabiliyetlerinizi artırıyor hem de sizleri sanayi ile tanıştırıyoruz." diye konuştu.

Varank, öğrencilere lisans ve lisans üstü eğitimlerinde TÜBİTAK bursları verildiğini ve sahada tecrübe kazanmaları için staj programları düzenlendiğini, geçen hafta lisans seviyesindeki öğrenciler için TÜBİTAK'ın "Stajyer Araştırmacı Burs Programı"nın devreye alındığını aktardı.

Lisans eğitiminin her dönemindeki öğrencinin bölüm sınırlaması olmadan Stajyer Araştırmacı Burs Programı'ndan faydalanabileceğini vurgulayan Varank, şöyle devam etti:

"Buradaki tek temel şartlarımız, TÜBİTAK tarafından desteklenen bir projede çalışmak için bizlere başvurmanız. Burs programından ilk etapta bin öğrencimiz faydalanacak. Bursiyerlik hakkı kazananlara 6 ay süresince ayda 750 lira destek vereceğiz. Bu sayede kendi alanınızda saha tecrübesi edinme şansına kavuşacaksınız. Başvurular 2 Kasım'da başlayacak. Türkiye'de ilk defa bu denli yaygın, proje tabanlı bir burs programı hayata geçiyor. Bursa'nın üniversite gençliğinin de bu programa başvurmalarını bekliyoruz. Bu programın beni sevindiren önemli bir yanı var. Biz bu programı ilk defa Kovid-19 döneminde ele aldık. Aşı geliştirme noktasında biz gençlerimizi çalıştırdık. Tüm Türkiye'de kullanılan Favipiravir ilacı konusunda lisans düzeyindeki kardeşlerimiz çalıştılar ve kimya olarak bunu sentezlediler. Genç kardeşlerimizin burada sahada çalışmaları anlamlı bir iş. STAR programını uygulama amaçlarımızdan biri de Ar-Ge farkındalığına daha üniversite sıralarındayken erişmeniz."

"Ekosistemdeki insan kaynağımız da artıyor"

Bakan Varank, katma değerli üretime giden yolun Ar-Ge ve inovasyondan geçtiğine değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Geçenlerde ülkemizin yenilikçilik ve inovasyon kapasitesini gösteren çok önemli bir veri açıklandı. Buna göre, 2019'da Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı yüzde 1,06 olarak gerçekleşti. Son 10 senenin en yüksek seviyesine imza attık. Alt detaylara baktığımızda, özel sektörün hem Ar-Ge harcamalarının hem de Ar-Ge finansmanında oynadığı rolün arttığını görüyoruz. Ekosistemdeki insan kaynağımız da artıyor. Yıldan yıla gözlemlediğimiz bu artışlar çok müspet bir resme işaret ediyor ancak gelişmiş ülkelerle kıyaslama yaptığımızda hala gideceğimiz uzun bir yol olduğunu da biliyoruz. Bakanlık olarak bu işin yakın takipçisi olmaya devam edeceğiz."

Varank, TÜBİTAK'ın Ar-Ge bütçesinin 2021'de yüzde 100 artacağını, bu sayede ekosistemi çok daha güçlü bir şekilde destekleme imkanına kavuşacaklarını anlattı.

Türkiye'nin son iki yıldır AB'nin çerçeve programı olan Ufuk 2020'de çok önemli başarılara imza attığına değinen Varank, şunları kaydetti:

"Ufuk 2020'de AB'den bugüne kadar 267,1 milyon avro hibe desteği alarak tarihimizde ilk defa ödediğimiz katkı payının üzerinde bir performansa imza attık. Hedefimiz Ufuk 2020 programında 300 milyon avroyu ülkemize geri getirebilmek. Bunu sıkı bir çalışmayla başardık. Son 2 yılda TÜBİTAK, uluslararası iş birliklerine katılımı özendirmek için çok çeşitli destek ve ödül programları düzenledi. Ufuk 2020 çağrıları açılmadan önce uzmanlarımız ilgili paydaşları tespit etti ve onlarla temasa geçerek, başvuru yapmaları için teşvik etti. Ayrıca AB'de alanında başarılı oyuncularla ülkemiz paydaşlarını bir araya getirerek tecrübe paylaşımını artırdı. Yürüttüğümüz tüm bu faaliyetler, firmaları cesaretlendirdi; başvurulara daha iyi hazırlanmalarını sağladı ve sonuçta Türkiye'den sunulan daha fazla sayıda proje, hibeye hak kazandı. Türk firmaları, AB projelerine ortak olmanın da ötesine geçip büyük konsorsiyumları lider firma olarak koordine etmeye başladı."

"Gençler, atölyelerinde sabahlayıp iddialı ve özgün işlere imza atıyor"

Varank, BTÜ'nün TEKNOFEST'teki başarısının yıldan yılda arttığını belirterek, her sene, bir önceki senenin üzerine koyarak ilerleyen BTÜ'nün asıl patlamayı 2020'de gerçekleştirdiğini kaydetti.

Bakan Varank, "BTÜ'yü bu sene TEKNOFEST'te 52 takım temsil etti. Bu takımlardan birincilik, ikincilik ve üçüncülük derecelerine hak kazananlar var. TEKNOFEST, Milli Teknoloji Hamlesi'nin en önemli simgelerinden biri. Gençler, bu yarışmalarda yer alabilmek için ellerindeki tüm imkanları zorluyor; Ar-Ge ve inovasyon yol haritalarını çıkartıp projeye döküyor; atölyelerinde sabahlayıp birbirinden iddialı ve özgün işlere imza atıyor." diye konuştu.

Bakan Varank, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir ve öğrencilerini verdikleri emek ve başarıları dolayısıyla tebrik ederek, başarının adanmış bir takım ruhuyla geldiğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Varank, Rektör Karademir ile TEKNOFEST'te dereceye giren öğrencilere ve takımlara sponsor olan sanayicilere plaket ve hediyelerini verdi.

Ödül törenine Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bazı milletvekilleri ile akademisyenler katıldı.

Ayrıca Varank, asfalt fabrikaları imal eden E-MAK'ın Yunuseli ve Başköy mahallelerindeki tesislerini gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Bayraktar