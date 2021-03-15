Son dakika haberleri... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Bugüne kadar Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında 800 milyon avro destek sağladık."

Son dakika haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Bugüne kadar Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında 800 milyon avro destek sağladık.