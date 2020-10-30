Son dakika haberleri! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Avrupa'nın faşist siyasileri, Müslümanlarla bir arada yaşamayı öğrenecek, bunun başka bir yolu yok....
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Son dakika haberleri! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Avrupa'nın faşist siyasileri, Müslümanlarla bir arada yaşamayı öğrenecek, bunun başka bir yolu yok....

30.10.2020 12:07 | Son Güncelleme: 30.10.2020 12:07
Son dakika haberleri! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

Son dakika haberleri... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Avrupa'nın faşist siyasileri, Müslümanlarla bir arada yaşamayı öğrenecek, bunun başka bir yolu yok. İslam'a ve onun değerlerine yönelik menfi her adımlarında Türkiye olarak karşılarına dikileceğiz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Avrupa'nın faşist siyasileri, Müslümanlarla bir arada yaşamayı öğrenecek, bunun başka bir yolu yok. İslam'a ve onun değerlerine yönelik menfi her adımlarında Türkiye olarak karşılarına dikileceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir

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