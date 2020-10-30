Son dakika haberleri! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Avrupa'nın faşist siyasileri, Müslümanlarla bir arada yaşamayı öğrenecek, bunun başka bir yolu yok....

Son dakika haberleri... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Avrupa'nın faşist siyasileri, Müslümanlarla bir arada yaşamayı öğrenecek, bunun başka bir yolu yok. İslam'a ve onun değerlerine yönelik menfi her adımlarında Türkiye olarak karşılarına dikileceğiz.