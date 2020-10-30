Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Tek tesellimiz can kaybı olmaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir depremini bizzat yakından takip ettiğini belirterek, "Can kaybı yaşamamak en büyük temennimiz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir depremini bizzat yakından takip ettiğini belirterek, "Can kaybı yaşamamak en büyük temennimiz" dedi.

Bursa'da Gökmen Uzay Havacılık Merkezi'nin açılışında konuşan Bakan Varank, "Bizler de depremi hissettik. Cumhurbaşkanımız konuyu bizzat yakından takip ediyor. İçişleri Bakanımız başta tüm kurumlarımız teyakkuz halinde. İki bakanımız İzmir'e inmek üzere. Can kaybı yaşamamak en büyük temennimiz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı