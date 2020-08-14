Son dakika haberleri! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Haziranda sanayi üretimi hem aylık hem de yıllık bazda...
Son dakika haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Haziranda sanayi üretimi hem aylık hem de yıllık bazda yükseliş gösterdi"
14.08.2020 11:05 | Son Güncelleme: 14.08.2020 11:18
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Haziranda sanayi üretimi hem aylık hem de yıllık bazda yükseliş gösterdi"
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Kaynak: AA