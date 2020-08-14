Son dakika haberleri! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Haziranda sanayi üretimi hem aylık hem de yıllık bazda... Son dakika haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Haziranda sanayi üretimi hem aylık hem de yıllık bazda yükseliş gösterdi"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Haziranda sanayi üretimi hem aylık hem de yıllık bazda yükseliş gösterdi" Kaynak: AA