Son dakika haberleri... Sanatçı Füsun Nalan Açın, Bodrum'da hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Sanatçı Füsun Nalan Açın, Bodrum'da hayatını kaybetti

AA, Ali Ballı - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika haber: "Akrep Nalan" ismiyle tanınan sanatçı Füsun Nalan Açın, Muğla'nın Bodrum ilçesinde 67 yaşında hayatını kaybetti.

"Akrep Nalan" ismiyle tanınan sanatçı Füsun Nalan Açın, Muğla'nın Bodrum ilçesinde 67 yaşında hayatını kaybetti.

Eskiçeşme Mahallesi'ndeki evinde yaşamını sürdüren sanatçının sabah hareketsiz yattığını fark eden yardımcısı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Eve gelen sağlık ekibi, sanatçının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Son dakika haberleri... Sanatçı Füsun Nalan Açın, Bodrum'da hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Sanatçı Füsun Nalan Açın, Bodrum'da hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Sanatçı Füsun Nalan Açın, Bodrum'da hayatını kaybetti

AA / Ali Ballı - Güncel

Akrep Nalan, Bodrum, Muğla, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title