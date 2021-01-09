Son dakika haberleri: Samsunspor'dan transfer haberlerine yalanlama

Samsunspor Kulübü, bazı basın yayın organlarında çıkan transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 5 Ocak'ta başlayan transfer ve tescil dönemiyle birlikte ulusal, özellikle de Samsun yerel basınında bazı asılsız ve art niyetli haberler çıktığı belirtildi.

Samsunspor Futbol Kulübü AŞ'nin profesyonel bir futbol kulübü ve bir anonim şirket olarak sportif, finansal, ticari, hukuksal ve vergisel birçok yükümlülük taşıdığı anlatılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonelce yönetilen bir şirket kimliğine bürünmüştür. Dolayısıyla futbolcu transferleri dahil olmak üzere Samsunspor Futbol Kulübü AŞ'nin tüm faaliyetleri ticari nitelik taşımakta olup, bu çalışmalar üzerine yapılan spekülasyonlar ancak Samsunspor'un sportif ve ticari başarısına zarar vermeye yaramaktadır." ifadesine yer verildi.

Kulübün tüm yasal haklarını koruyacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Samsunspor Futbol Kulübü AŞ'nin sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Sayın Yüksel Yıldırım'ı hedef alarak haddini aşan birçok yalan haberin medyada kendine yer bulduğuna üzülerek şahit olduk. 'Samsunspor basını' olma iddiası ile medyada yer bulan haberler gerçeği yansıtmadığı gibi, kulübümüzün transfer çalışmalarına da büyük zararlar vermektedir. Daha önceki transfer ve tescil dönemlerinde bu gibi asılsız iddiaların ve sahte haberlerin kulübümüzün sportif başarısına verdiği zararları göz önünde bulundurarak, bundan sonraki süreçte, Samsunspor Futbol Kulübü AŞ'nin tüm yasal haklarını koruyacağını, kulübü maddi ve manevi zarara uğratan taraflara karşı gerekli hukuki mücadeleyi vereceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün