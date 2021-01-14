Samsunlu ilkokul öğrencileri Azerbaycan askerlerine moral mektubu gönderdi
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Samsunlu ilkokul öğrencileri Azerbaycan askerlerine moral mektubu gönderdi

14.01.2021 10:45 | Son Güncelleme: 14.01.2021 10:53

Samsun'un Canik ilçesindeki Kocatepe İlkokulu 2-C sınıfı öğrencileri, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde görev yapan Azerbaycan askerlerine moral mektupları ve çeşitli hediyeler gönderdi.

Samsun'un Canik ilçesindeki Kocatepe İlkokulu 2-C sınıfı öğrencileri, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde görev yapan Azerbaycan askerlerine moral mektupları ve çeşitli hediyeler gönderdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yetkilileri, öğrencilerin mektup ve hediyelerini Azerbaycan askerlerine ulaştırdı.

Sınıf öğretmeni Saadet Tığlı ile öğrencilerin mektuplarını okuyan askerler, duygulu anlar yaşadı. Askerler aynı zamanda öğrencilerin flaş bellekle yolladıkları videoyu da izledi.

Mektuplardaki "Bir millet, iki devletiz", "İki ordu, tek gücüz", "Dualarımız Azerbaycan askerleriyle", "Annelerimizle ördüğümüz yün çorap ve eldivenler sizi soğuktan koruyacaktır", "Sizin gibi kahraman asker yetiştiren annelerin ellerinden öpüyoruz" gibi ifadelerin yer aldığı mektupları askerler ilgiyle okudu.

Azerbaycan askerleri de Samsunlu öğrencilere cevaben mektup gönderdi.

Samsunlu ilkokul öğrencileri Azerbaycan askerlerine moral mektubu gönderdi
Samsunlu ilkokul öğrencileri Azerbaycan askerlerine moral mektubu gönderdi
Samsunlu ilkokul öğrencileri Azerbaycan askerlerine moral mektubu gönderdi
Samsunlu ilkokul öğrencileri Azerbaycan askerlerine moral mektubu gönderdi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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