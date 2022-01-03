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Son dakika haberleri! Samsun Valiliğinden 'rüşvet operasyonu' açıklaması

Son dakika haberleri! Samsun Valiliğinden 'rüşvet operasyonu' açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre SAMSUN (İHA) – Samsun Valiliği, "Habur Sınır Kapısı ve 3 ilde rüşvet operasyonu" başlıklı haberle ilgili açıklama yaptı.

SAMSUN (İHA) - SAMSUN (İHA) – Samsun Valiliği, "Habur Sınır Kapısı ve 3 ilde rüşvet operasyonu" başlıklı haberle ilgili açıklama yaptı.

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, "3 Ocak tarihinde basın yayın organlarında 'Habur Sınır Kapısı ve 3 İlde Rüşvet Operasyonu' başlıkla çıkan haberlerde operasyon yapılan iller arasında Samsun ilimizin de bulunduğu belirtilmiş, ancak Samsun Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğümüzde ve bölge müdürlüğümüze yaptığı bağlı birimlerde görevli herhangi bir personelin operasyonla ilgisi olmayıp gözaltına alınan personelimiz de bulunmamaktadır" denildi. - SAMSUN

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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