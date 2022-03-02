Son dakika haberleri! Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 20 şüpheli yakalandı - Haberler

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Son dakika haberleri! Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 20 şüpheli yakalandı

AA, Recep Bilek - Güncel
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Son dakika haberleri! Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 20 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi: Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.

SAMSUN (AA) - Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçuna yönelik soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun, İstanbul, Ankara, İzmir ve Trabzon'da belirlenen adres ve araçlara operasyon düzenledi.

Operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan 2'si ifadeleri daha sonra alınmak üzere cumhuriyet savcısı talimatı ile evde karantinaya gönderildi.

Şüphelilerden 7'si ise ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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AA / Recep Bilek - Güncel

Cumhuriyet, Futbol, Samsun, Bahis, Güncel, Haberler

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