Son dakika haberleri... Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
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Son dakika haberleri... Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

03.11.2020 10:29 | Son Güncelleme: 03.11.2020 10:32
Son dakika haberleri... Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Son dakika haber: Samsun merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock kullandıkları, örgüt mensubu olduklarına dair haklarında ifadeler bulunan ve örgüte ait Bank Asya'ya para yatırdıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Samsun merkezli, İstanbul ve Çorum'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, İstanbul SGK'de aktif çalışan memur, meslekten istifa eden doktor, ihraç polis memuru, ihraç ebe, ihraç vergi müfettiş yardımcısı ve örgüte müzahir kurumlarda çalışanlarından oluşan 9 zanlıyı yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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