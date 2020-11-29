Son dakika haberleri | Samsun itfaiyesinden hastanede yangın eğitimi
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Son dakika haberleri | Samsun itfaiyesinden hastanede yangın eğitimi

29.11.2020 13:47 | Son Güncelleme: 29.11.2020 13:47
Son dakika haberleri | Samsun itfaiyesinden hastanede yangın eğitimi

Son dakika gündem haberine göre Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde yangın güvenliği eğitimi verildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde yangın güvenliği eğitimi verildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, eğitmenler tarafından Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yangın ve yangın güvenliği eğitimi verildiği bildirildi.

Açıklamada, yangında hareket tarzı, yangın söndürme cihazlarının kullanımı, acil durum bina ve yaralı tahliyesinin yapılması ile yangının söndürülmesi temel bilgilerinin katılımcılarla paylaşıldığı aktarıldı.

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Eğitimin ardından yapılan yangın söndürme tatbikatı sonrası eğitmenler, katılımcıların sorularını yanıtladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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