Son dakika haberleri... Samsun'dan kısa kısa
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Son dakika haberleri... Samsun'dan kısa kısa

Anadolu Ajansı / Mustafa Günay - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Samsun'dan kısa kısa

Son dakika haberler... Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Dinamik Denetim Süreci kapsamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi gerçekleştirildi.

Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Dinamik Denetim Süreci kapsamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi gerçekleştirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri, iş yerleri ve kırsal mahallelerde denetimlerine devam etti.

Denetimde Kovid-19 testi pozitif çıkan ve temaslı oldukları için karantinada bulunması gereken vatandaşları ikametlerinde kontrol eden jandarma ekipleri, iş yerlerinde de HES kodu sorgulaması ile maske takma, hijyen ve sosyal mesafe zorunluluğuna uymaları konularında uyarıda bulundu.

Ekipler, salgınla mücadele kurallarına uymadıklarını veya karantinada oldukları halde evlerinden çıkanlar hakkında yasal işlem yapacaklarını kaydetti.

Havza'da kan bağışı kampanyası

Havza'da Türk Kızılay tarafından düzenlenen kampanyada 110 ünite kan bağışı alındı.

Türk Kızılay tarafından yürütülen Güvenli Kan Temini Projesi kapsamında koronavirüs nedeniyle azalan kan stoklarını tamamlamak ve kan ihtiyacını karşılamak amacıyla Havza'da kan bağışı otobüsüyle bağış kabul edildi.

Mehmetçik Meydanı'nda konuşlandırılan otobüste üç gün boyunca 110 ünite kan bağışı toplandı.

Kan bağışında bulunanlara Kızılay sodası ve tatlı ikramında bulunuldu.

DEVA Partisi Havza ilçe binası hizmete açıldı

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Havza ilçe başkanlığı, Mehmetçik Meydanı'nda hizmete açıldı.

Havza İlçe Başkanı Suat Bayraktar, parti çalışmalarını yürütecekleri teşkilat binasının her zaman halka açık olacağını söyledi.

Parti faaliyetlerine hız vereceklerini belirten Bayraktar; "Gönüllü talepler üzerine elini taşın altına koyan cesur insanlarla yola çıktık. Teşkilatlanma çalışmalarımıza ara vermeden devam etmekteyiz. Halkımızın dertlerini dinletip onlara deva olmak istiyoruz. Vatandaş odaklı ilçemize yapılacak hizmetlerde yardımcı olurken, olumsuzluklar karşısında ise 'dur' diyeceğiz. Vatandaşlarımıza genel merkezimizin politikalarını iyi anlatmaya çalışacağız kimseyi ötekileştirmeyeceğiz etik davranışların dışına çıkmayacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

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