Son dakika haberleri: Samsun'daki silahlı kavgada yaralanan bir kişi daha hayatını kaybetti Son dakika haberleri... Samsun'un İlkadım ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan Mustafa Çetin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'un İlkadım ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan Mustafa Çetin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İlkadım ilçesinde 6 gün önce meydana gelen ve 2 kişinin öldüğü ve 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgada ağır yaralanan Mustafa Çetin tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olay Adalet Mahallesi Karadeniz Caddesi'nde Cengiz Üner'e (42) ait kahvehanenin önünde husumetli oldukları iddia edilen iki grup arasında silahlı kavga çıkmıştı. Kavgada Cengiz Üner ve İhsan Çetin kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmiş, Mustafa Çetin, Hamza Çetin, Osman A. ağır yaralanmıştı. Gözaltına alınan 2 zanlı tutuklanmıştı. Kaynak: AA