Son dakika haberleri | Samsun'daki kazada yaşamını yitiren kişinin cenazesi toprağa verildi

Son dakika gündem haberine göre Samsun'un Bafra ilçesinde pikabın baraj gölüne devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 3 kişiden birinin cenazesi toprağa verildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde pikabın baraj gölüne devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 3 kişiden birinin cenazesi toprağa verildi.

Kazada yaşamını yitiren Kamil Öztürk'ün cenazesi, İshaklı Mahallesi'nde bulunan evinin önüne getirildi.

Burada Bafra Müftüsü Necmettin Kayar'ın dua etmesi ve helallik alınmasının ardından Öztürk'ün cenazesi Yakıntaş Mezarlığı'na götürüldü.

Burada kılınan namazın ardından Öztürk'ün cenazesi defnedildi.

Kazada ölen Dursun Ali Doğan ve oğlu Hüseyin Doğan'ın cenazelerinin ise yarın defnedileceği belirtildi.

Öte yandan Dursun Ali Doğan'ın diğer oğlu İbrahim Doğan'ın da 2013 yılında bulunduğu aracın Altınkaya Baraj Gölü'ne devrilmesi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde 12 Şubat'ta cenazeden dönenlerin bulunduğu pikabın Derbent Baraj Gölü'ne devrilmesi sonucu 3 kişi ölmüş, 1 kişi kurtarılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Sahinol