Son dakika haberleri! Samsun'daki kazada yaralı sayısı 16'ya çıktı
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Son dakika haberleri! Samsun'daki kazada yaralı sayısı 16'ya çıktı

Gelen son dakika haberine göre Samsun'da fabrika işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralı sayısı 16'ya çıkarken, kazazedelerin isimleri de belli oldu.

Son dakika haberleri! Samsun'daki kazada yaralı sayısı 16'ya çıktı
20.08.2020 10:45 | Son Güncelleme: 20.08.2020 10:49

Samsun'da fabrika işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralı sayısı 16'ya çıkarken, kazazedelerin isimleri de belli oldu.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Samsun-Ordu karayolunun 55. kilometresi Karacalı mevkisinde saat 07.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tunahan Özen idaresindeki 55 AAY 600 plakalı Volkswagen marka minibüs, Çarşamba'dan Terme istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüj bordür taşlarına çarpıp savrularak yolun sağ şeridine devrildi. Kazada araç sürücüsü Tunahan Özen (23) ile Gökhan Cebeci (25), Saim Tarım (38), Sefa Sarı (26), Erkan Öztürk (25), Özgür Gür (26), Emin Sürem (50), Murat Köse (22), Hayati Alp (32), Ömer Can Günay (25), Ayhan Başar ((48), Muhammed Şamil Demirel (23), Selim Demirbaş (38), Mümin Mutlu (27), Sedat Mert (30) ve Afgan uyruklu Mhdnour Saleh (21) yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Terme Devlet Hastanesi ile Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

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