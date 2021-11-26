Son dakika haberleri... Samsun'daki FETÖ operasyonunda yakalanan "mahrem imam" adli kontrolle salıverildi - Haberler
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Son dakika haberleri... Samsun'daki FETÖ operasyonunda yakalanan "mahrem imam" adli kontrolle salıverildi

AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Samsun'daki FETÖ operasyonunda yakalanan

Son dakika haber... Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan "mahrem imam" adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAMSUN (AA) - Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan "mahrem imam" adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"nda faaliyet gösterenlere yönelik soruşturma kapsamında 22 Kasım'da düzenlenen operasyonda bir "mahrem imam" ile kapatılan askeri okulun 3 öğrencisi gözaltına alınmış, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

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AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri

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