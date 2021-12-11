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Samsun'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı Samsun'da 2 otomobil ve 1 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

SAMSUN - Samsun'da 2 otomobil ve 1 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Anadolu Bulvarı Gıda Borsası karşısında saat 19.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ender Talat Akyüz idaresindeki 06 GG 169 plakalı otomobil, önünde seyir eden Kübra Bölükbaş yönetimindeki 61 KB 602 plakalı otomobile sol arka kısmından çarparak yoldan çıkıp yolun sağındaki demir bariyerlere çarptı. 61 KB 602 plakalı otomobil de otomobilin kendisine çarpması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek Emin Özdemir idaresindeki 42 AOR 81 plakalı tırın çekicisinin arka lastiğine çarptı. 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında otomobil sürücüleri Ender Talat Akyüz ve Kübra Bölükbaş ile Gözdenur Semizoğlu ve Hümeyra Bölükbaş yaralandı. Yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Samsun'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Samsun'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Samsun'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Samsun'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Samsun'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Samsun'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Samsun'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

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