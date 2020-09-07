Son dakika haberleri... Samsun'da zincirleme kaza: 12 yaralı
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Son dakika haberleri... Samsun'da zincirleme kaza: 12 yaralı

Son dakika gündem haberine göre SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, 3 otomobil ile minibüsün karıştığı zincirleme kazada, 12 kişi yaralandı.

Son dakika haberleri... Samsun'da zincirleme kaza: 12 yaralı
07.09.2020 10:46 | Son Güncelleme: 07.09.2020 10:51

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, 3 otomobil ile minibüsün karıştığı zincirleme kazada, 12 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi bilinmeyen 55 BU 421 plakalı otomobil, iddiaya göre, kontrolden çıkıp, önünde giden Sabri Güler'in kullandığı 55 M 0233 plakalı minibüse çarptı. Otomobil, yola savrulurken, refüje çarpan minibüs ise takla atıp, karşı yöne geçerek, ters döndü. Bu sırada karşı yönden gelen 2 otomobil de birbiriyle çarpıştı. Minibüste yolcu olarak bulunanlar, kaza sonrası panik yaşarken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobiller ve minibüste bulunan 12 kişi yaralandı. Sağlık görevlileri, yaralıları ilk müdahale sonrası ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların, genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 


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Kaynak: DHA

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